ROMA (ITALPRESS) – Steven Spielberg dirigerà un film western romantico con protagonisti gli attori vincitori dell’Oscar Cillian Murphy e Jessie Buckley. Lo scrive Variety, spiegando che il film sarà un adattamento del romanzo western “The Heart in Winter” di Kevin Barry, pubblicato nel 2024, che racconta la storia di un poeta irlandese di nome Tom Rourke, che si innamora di Polly Gillespie, sposata con il capitano della miniera del suo paese.

Nel cast figura anche Mark Rylance. Spielberg dirigerà il film, basato su una sceneggiatura di Paul Thomas Anderson, vincitore dell’Oscar per “One Battle After Another”, mentre Kristie Macosko Krieger, Sara Murphy, Anderson e lo stesso Spielberg sono i produttori. Tra i produttori esecutivi figurano Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias e Ana Leocha. L’uscita del film è prevista per il 2028.

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