Napoli, controlli al Vomero: arrestata una coppia con droga e bimbo in auto

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, insieme alla Polizia Locale, hanno passato al setaccio tutte le vie della movida. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 79 persone identificate, 7 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga. Denunciato anche un 36enne sorpreso ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore. Effettuati anche controlli alla circolazione stradale. Ad essere attenzione sono le arterie principali della vita notturna in particolare Via Cilea e Piazza Vanvitelli. Saranno 30 le sanzioni al codice della strada elevate.

Nel corso della notte anche 2 le persone a finire in manette. Un uomo, 41enne, e sua moglie, 42 enne, entrambi incensurati, insospettabili, viaggiano in auto in compagnia del figlio. Poco prima, però, i carabinieri notano un movimento sospetto. Un uomo si avvicina all’auto. C’è uno scambio. I carabinieri si mettono sulle loro tracce. L’auto verrà fermata nei pressi di Piazzetta Totò. Parte la perquisizione. Trovati 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna. Nel borsello dell’uomo mille e 525 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato segnalato. Arrestati, sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).