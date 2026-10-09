Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, si torna a 2,19 euro al litro

ROMA (ITALPRESS) – Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in forte salita, soprattutto sul diesel, per la seconda seduta consecutiva. Mentre sulla rete carburanti italiana Eni interviene al ribasso sul diesel tagliando di 2 centesimi il prezzo del prodotto che passa da 2,210 a 2,190 euro/litro. Il price cap rimane comunque a 2,250 euro/litro.

Alla pompa la media nazionale del prezzo praticato del diesel risulta così in lieve diminuzione, al pari della benzina. In particolare, il 9 ottobre il prezzo medio nazionale della benzina self è 2,035 euro/litro (rispetto a 2,037 euro/litro dell’8 ottobre) e quello del diesel self è 2,258 euro/litro (contro 2,261 dell’8 ottobre). Sulla rete autostradale il prezzo medio nazionale della benzina self scende a 2,046 euro/litro (rispetto a 2,048 dell’8 ottobre) e quello del diesel self a 2,281 euro/litro (contro 2,287). Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 8 ottobre, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,997 e 2,059 euro/litro (no logo 2,084)

Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,233 e 2,281 euro/litro (no logo 2,282). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,116 e 2,223 euro/litro (no logo 2,141). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,350 e 2,446 euro/litro (no logo 2,335).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,767 e 0,800 euro/litro (no logo 0,775). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,851 a 2,013 euro/kg (no logo 1,930).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).