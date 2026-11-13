Sugar Tax, per Assobibe il rinvio è una spada di Damocle per il settore

MILANO (ITALPRESS) - Nel disegno di legge di bilancio il governo ha rinviato di altri sei mesi l'entrata in vigore della sugar tax, spostandola dall'1 gennaio all'1 luglio 2027. Per Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, il rinvio non è una misura sufficiente, anzi è una spada di Damocle per il settore. Ne ha parlato il presidente Giangiacomo Pierini in un'intervista all'Italpress. sat/gsl