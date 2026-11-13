Microcredito in Puglia, Decaro “Impegno mantenuto con 100 milioni”

BARI (ITALPRESS) - “È una nuova misura che fa parte del programma di questa coalizione, un impegno che avevamo preso e che stiamo mantenendo”. Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato a Bari il nuovo Microprestito Puglia 2021-2027, destinato alle microimprese e ai lavoratori autonomi. “Sono 50 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione e altri 50 milioni dal sistema creditizio del nostro territorio”, ha spiegato il governatore, precisando che le agevolazioni prevedono “il 25% a fondo perduto, il 25% a tasso agevolato e il restante 50% a tassi di mercato”, per finanziamenti fino a 100mila euro. xa2/pc/gsl