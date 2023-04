MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Noi come Regione Siciliana abbiamo il dovere di raggiungere l’obiettivo del Fit for 55, in questo senso abbiamo fatto già un notevole passo avanti. Abbiamo raggiunto circa 8 gigawatt, un dato molto importante e che ci consentirà alla data del 2030 di essere in regola con gli obiettivi che sono stati assegnati alla Regione”. Lo dice all’Italpress l’assessore all’Energia della Regione Siciliana, Roberto Di Mauro, a margine della V edizione delle Giornate dell’Energia a Misterbianco (Catania).

“Questo è un passo decisivo, importante, a testimonianza del fatto che nessuno ha scoraggiato gli investimenti di natura imprenditoriale – ha proseguito -. La Sicilia è fortemente destinataria di risorse per questi investimenti, andiamo avanti”. Inoltre “stiamo aggiornando anche il piano rifiuti, con la chiusura del processo di economia circolare con il termovalorizzatore, con un procedimento armonioso possiamo raggiungere gli obiettivi”, ha sottolineato Di Mauro.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).