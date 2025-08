Emiliano “Non spetta al Governo la nomina dei commissari Parchi”

BARI (ITALPRESS) – “Non spetta al Ministro dell’Ambiente la nomina dei commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in mancanza dell’intesa con la Regione Puglia. Del resto, senza minimamente considerare il parere contrario di quasi tutti i Sindaci dei territori interessati, il Ministro ha nominato il candidato sindaco del centrodestra che aveva perso le elezioni comunali a Foggia e un funzionario di partito di Fratelli d’Italia. Ho chiesto all’Avvocatura di agire nei confronti del Ministro per aver calpestato le prerogative regionali costituzionalmente garantite”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulla nomina dei commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

(ITALPRESS).