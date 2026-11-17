ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera, con 147 a favore 93 contrari 93 e 5 astenuti, tra cui i riformisti del Pd, ha dato il via libera definitivo al ddl antisemitismo. Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza, anche Azione, Italia Viva e alcuni esponenti del Misto. Contrari Avs, M5S e PD. Dopo il voto positivo del Senato, il testo viene qundi approvato definitivamente diventando legge.

SALVINI “FELICE PER APPROVAZIONE DELLA LEGGE”

“Felice per l’approvazione della legge contro l’antisemitismo, che difende libertà, sicurezza e identità”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

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