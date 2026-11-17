ROMA (ITALPRESS) – Maggioranza al lavoro sulla legge di Bilancio in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera prevista per le 18 di oggi.

Sono circa 6.600 gli emendamenti presentati dai gruppi alla manovra in commissione Bilancio alla Camera alla scadenza del termine, circa 2 mila sono della maggioranza.

Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, si è svolta questa mattina una riunione convocata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il confronto si è svolto “in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento”, spiegano le stesse fonti.

Tutti i partecipanti hanno ribadito “la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”. È stata confermata “l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza”.

L’obiettivo “è di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”.

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