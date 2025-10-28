Elisa, Jovanotti e Bocelli nel nuovo album di Eros Ramazzotti

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del suo compleanno, Eros Ramazzotti annuncia la tracklist ufficiale e le collaborazioni del nuovo album “Una Storia Importante”/”Una Historia Importante”, in uscita in tutto il mondo, il 21 novembre per Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment. Andrea Bocelli, Elisa, Kany Garcìa, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carìn Leòn, Max Pezzali, Ultimo sono i grandi artisti che accompagnano Ramazzotti in un viaggio lungo 15 tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola.

– Foto ufficio stampa goigest –

(ITALPRESS).