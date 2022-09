Elezioni, Palazzolo “A Messina richiesta di soldi in cambio di voti”

Soldi in cambio di voti. È la richiesta ricevuta da Gianni Palazzolo, segretario regionale in Sicilia di Azione e candidato alle Politiche del 25 settembre, che ha presentato un esposto in Procura per denunciare l'accaduto. sat/ (fonte video: pagina Facebook di Gianni Palazzolo)