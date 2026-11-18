TORINO (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori ko anche nel secondo match delle Atp Finals 2026 di Torino. Gli azzurri, dopo il ko all’esordio con Granollers/Zeballos, si arrendono in due set ai numeri due del mondo Harrison/Skupski. Lo statunitense e il britannico si impongono con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco e salgono a quota una vittoria nel girone, appaiandosi a Krawietz/Puetz e Granollers/Zeballos.

Ultimi a zero successi Bolelli/Vavassori, che in caso di vittoria di Krawietz/Puetz contro Granollers/Zeballos, in campo oggi alle 18.00, sarebbero già eliminati

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