Elevion Group sigla un accordo per l’acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy e delle sue società controllate

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Elevion Group, fornitore europeo di soluzioni per la decarbonizzazione e l’efficienza energetica e parte del Gruppo CEZ, annuncia di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy e delle sue società controllate. L’accordo è stato siglato con l’americana BTS Bioenergy Europe LLC. Nel perimetro dell’acquisizione rientra anche un portafoglio di 9 impianti nel Nord Italia, di cui tre già operativi e sei attualmente in conversione, che una volta a regime garantiranno una capacità produttiva complessiva pari a 30 milioni di standard metri cubi di biometano all’anno.

L’accordo rappresenta il più importante investimento realizzato finora da Elevion Group nel settore del biogas e del biometano e segna un passaggio fondamentale nella strategia del Gruppo volta a costruire una piattaforma integrata leader nella produzione di green gas.

“L’acquisizione rafforza in modo significativo il posizionamento di Elevion Group nel settore del biometano, integrando il consolidato know-how di BTS nelle attività EPC e ampliando le competenze O&M grazie all’esperienza maturata nella gestione e manutenzione di impianti, anche realizzati con tecnologie di terzi – si legge in una nota -. L’operazione genera importanti sinergie industriali e operative, valorizzando la complementarità delle competenze e consentendo al Gruppo di presidiare l’intera filiera del biometano, dalla progettazione e costruzione degli impianti fino alla loro gestione operativa e manutentiva. Al contempo, contribuisce all’obiettivo del Gruppo di raggiungere entro il 2030 una capacità produttiva complessiva di circa 70 milioni di standard metri cubi di gas rinnovabile all’anno”.

-Foto ufficio stampa Elevion-

(ITALPRESS).