Electrolux, Urso “Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme: tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito: occorre tutelarsi dall'invasione asiatica, occorre investire sull'impresa e sul lavoro in Europa". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video dopo il tavolo nazionale sull'Electrolux. ads/mca1 (Fonte video: Mimit)