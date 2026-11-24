Home Video News Economia “Libere di scegliere”, a Roma un convegno per l’indipendenza economica delle donne
“Libere di scegliere”, a Roma un convegno per l’indipendenza economica delle donne
ROMA (ITALPRESS) - La libertà delle donne passa anche dall’indipendenza economica, dalla possibilità di gestire il proprio denaro e scegliere autonomamente il proprio futuro. È questo il messaggio al centro del convegno “Libere di scegliere. Contro la violenza economica per costruire autonomia”, promosso da AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane in collaborazione con UniCredit, a Palazzo De Carolis, a Roma. mec/mgg/gtr