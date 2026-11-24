Auto ibride, dal primo dicembre limiti Ue alle importazioni

ROMA (ITALPRESS) - Dal primo dicembre l ’ Unione europea metter à un tetto alle importazioni di auto ibride nuove da alcuni Paesi extra-Ue. La misura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea, rester à in vigore fino al 18 giugno 2027 e riguarda, tra gli altri, Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito. Il meccanismo prevede quote diverse per singolo Paese: una volta esaurite, non sar à consentito importare altri veicoli interessati dalla misura. Entro i contingenti continueranno invece ad applicarsi i normali dazi doganali. Sono coinvolte sia le ibride plug-in, ricaricabili alla presa, sia quelle non ricaricabili, comprese le mild hybrid nelle quali il motore elettrico contribuisce alla propulsione. Conta l ’ origine doganale dell ’ auto, non la nazionalit à del marchio. Nel primo periodo, da dicembre a febbraio, la Cina avr à una quota di circa 86 mila vetture, il Giappone di 77 mila, la Turchia di 57 mila e il Regno Unito di 47.431 veicoli. La Commissione motiva l ’ intervento con il rischio di un grave danno all ’ industria europea. Le importazioni sono passate dai circa 958 mila veicoli del 2023 a oltre un milione e 420 mila nei dodici mesi tra luglio 2025 e giugno 2026, con un incremento del 49 per cento. Previste esenzioni per alcuni Paesi. Per le auto originarie della Cina servir à anche un certificato di esportazione. gsl