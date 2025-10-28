ROMA (ITALPRESS) – Le autorità del governatorato di Luxor hanno evacuato su un’altra imbarcazione circa 220 persone di varie nazionalità che si trovavano a bordo della nave da crociera Empress lungo il fiume Nilo e su cui è scoppiato un incendio. Lo riportano i media egiziani.

Fonti hanno dichiarato al sito Cairo 24 che l’incendio è scoppiato nella zona bar a causa di un cortocircuito, per poi propagarsi ad altre parti della nave. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a domare completamente le fiamme in breve tempo. Cairo 24 riporta che l’incendio ha provocato tre feriti, tra cui due membri dell’equipaggio, che sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche. “La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in Egitto monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera Empress, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni”, ha fatto sapere su X il ministero degli Esteri.

(ITALPRESS).