MILANO (ITALPRESS) – Edison Energia sostiene il progetto “PizzAutoBus”, un food truck per promuovere l’inclusione sociale; l’iniziativa conferma l’impegno della società nel promuovere l’inclusione, la pluralità e l’accoglienza. Il ristorante itinerante sarà gestito da persone autistiche assunte a tempo indeterminato, un modo per sostenere la comunità, favorendo la creazione di una rete di supporto tra associazioni e territorio, e sensibilizzando sul tema dell’autismo. Si tratta di un’operazione industriale autosostenibile solidale, e tutti gli utili del food truck verranno reinvestiti in iniziative legate all’autismo.

“Siamo molto orgogliosi di essere al fianco di Nico Acampora e degli amici di PizzAut in questa nuova avventura. L’idea di un ristorante itinerante gestito da ragazzi e ragazze autistici ci è piaciuta da subito; Edison Energia, con il sostegno all’iniziativa del PizzAutoBus, vuole dare un contributo concreto per offrire un futuro migliore a questi ragazzi e a queste ragazze che meritano attenzione e generare un valore che possa essere reinvestito nei prossimi anni a sostegno di coloro che soffrono di queste difficoltà”, ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

“Grazie a Edison Energia PizzAut raggiunge un nuovo importante traguardo: un nuovo food truck per la nostra flotta, porterà la pizza più buona della galassia conosciuta e soprattutto la dimostrazione che un mondo più inclusivo è possibile – afferma Nico Acampora, fondatore di PizzAut -. L’obiettivo finale del progetto PizzAutobus è comporre una flotta di Food Truck, saranno 15 in Lombardia e 107 in tutta Italia. Un impatto iniziale di 60 posti di lavoro. Questo mezzo donato da Edison è la dimostrazione dell’impegno e sensibilità che alcune aziende ci dimostrano, da anni, ogni giorno. Averle accanto per noi è importante non solo per il loro impegno concreto ma anche per il segnale di speranza che accendono ancora più forte in noi”.

Oggi, con i suoi due food truck, PizzAut anima eventi rivolti sia alle aziende sia alla comunità locali. PizzAut è un progetto nato nel 2017 grazie all’idea di Nico Acampora, con l’obiettivo di offrire opportunità lavorative e di inclusione sociale a ragazzi autistici, creando un futuro dignitoso attraverso il lavoro. In Italia, oltre 600.000 persone sono autistiche, e PizzAut si propone di offrire un’opportunità concreta di integrazione nel mondo del lavoro, con un ristorante gestito interamente da personale autistico giovane.

Durante la pandemia, PizzAut ha risposto con l’apertura di un primo food truck, continuando a offrire lavoro e formazione, e distribuendo pizze agli ospedali in prima linea. Nel 2021, ha inaugurato il suo primo ristorante a Cassina de’ Pecchi e ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro per il suo impegno sociale, e nel 2023 è nato un nuovo ristorante a Monza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, PizzAut è una realtà consolidata e in continua crescita. Con oltre 40 ragazzi e ragazze regolarmente assunti e più di 50 giovani coinvolti in percorsi formativi retribuiti, i due ristoranti hanno una capacità complessiva di 600 coperti e 2 food truck operativi in Lombardia.

