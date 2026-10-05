Edison Energia acquisisce tre società e punta sull’efficienza energetica

MILANO (ITALPRESS) – Edison Energia punta sui servizi di efficienza energetica alle famiglie e piccole imprese con l’obiettivo di quadruplicare al 2030 la propria quota di mercato in questo segmento. Per conseguire l’obiettivo, la società ha acquisito IES Solare, Energy Solutions e Gruppo Energia, tutte già Business Partners Edison integrando così competenze e strutture legate al mondo dell’efficienza energetica.

Le tre acquisizioni permettono alla società del Gruppo Edison – attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, connessione Wi-Fi e servizi a valore aggiunto ai clienti residenziali – di rafforzare la propria presenza e vicinanza ai clienti e il proprio network di tecnici in particolare in Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana e nelle altre regioni del Centro Italia. Grazie all’integrazione di oltre 130 persone, Edison Energia incrementa di oltre il 20% la sua forza lavoro.

Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha dichiarato: “In un periodo di incertezza geopolitica che si riflette sui prezzi della materia prima energetica, i clienti possono stabilizzare il costo e risparmiare in bolletta anche ottimizzando i consumi. Con l’acquisizione di queste società con una presenza importante nel Nord e nel Centro Italia rafforziamo le nostre competenze e la nostra presenza fisica sul territorio e puntiamo a ridurre strutturalmente la spesa energetica dei nostri clienti retail attraverso l’autoconsumo ed i servizi di efficienza sia fisici che virtuali da affiancare ed integrare alla tradizionale convenienza e flessibilità delle nostre offerte di luce e gas”.

– Foto ufficio stampa Edison –

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