Ecco le gomme Pirelli per le prime tre gare del 2026: le scelte delle mescole

MILANO (ITALPRESS) – Già nei primi tre Gran Premi della stagione saranno utilizzate tutte le mescole della gamma 2026. Pirelli ha comunicato oggi alle squadre la selezione per i primi weekend di gara del prossimo anno: Australia, Cina e Giappone. I tre set scelti spaziano dalla combinazione più morbida a quella più dura, senza modifiche rispetto a quanto già impiegato nel 2025.

Per la gara di Melbourne (6-8 marzo) la scelta è composta da C3, C4 e C5. Nel 2024 questa combinazione aveva favorito una strategia su due soste, con l’impiego di tutte le mescole durante il Gran Premio. A inizio anno, invece, la variabilità del meteo ha imposto l’uso delle Intermedie, con una gara divisa in tre fasi, delle quali solo quella centrale ha consentito l’impiego di pneumatici slick.

A Shanghai (13-15 marzo) è confermato il set intermedio: C2, C3 e C4. Quest’anno le squadre hanno affrontato l’incognita di un asfalto completamente rifatto lungo i 5,451 km del tracciato. Le sollecitazioni laterali e longitudinali sui pneumatici rientrano nella media, con il lato sinistro della vettura soggetto a maggiore usura. Anche nel 2026 il weekend sarà caratterizzato dal formato Sprint.

Suzuka (27-29 marzo), una delle piste più impegnative per gli pneumatici, richiede come sempre la selezione più dura: C1, C2 e C3. Le basse temperature dell’asfalto e la maggiore resistenza al graining hanno permesso nel 2025 ai piloti di allungare gli stint con Hard e Medium, effettuando una sola sosta. Una situazione diversa rispetto al 2024, quando il degrado termico aveva imposto almeno due pit stop.

I piloti arriveranno a Melbourne dopo tre sessioni di test. La prima, a porte chiuse, si terrà dal 26 al 30 gennaio a Barcellona, dove per la prima volta gireranno insieme le vetture 2026, ciascuna scegliendo tre giorni dei cinque disponibili. Le altre due sessioni si svolgeranno in Bahrain dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.

Un lungo avvicinamento che consentirà di affrontare al meglio l’inizio della stagione con monoposto completamente rinnovate in base al nuovo regolamento tecnico. L’impiego di tutte le mescole da asciutto nelle prime gare permetterà a Pirelli di valutare in modo approfondito le differenze prestazionali tra le varie opzioni in un contesto competitivo, oltre alla resistenza a graining e surriscaldamento, per poi decidere eventuali modifiche alle selezioni ipotizzate, già a partire dalle gare europee.

