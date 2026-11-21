ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all’età di 89 anni Paolo Bulgari, imprenditore, stilista e figura cardine della storia dell’alta gioielleria, nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso. Ne dà notizia la famiglia, che ricorda “la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi”. I funerali saranno celebrati nella giornata di lunedì 23 novembre, alle 11, a Roma, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).