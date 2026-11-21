MILANO (ITALPRESS) – E’ morta Raffaella Curiel, tra le protagoniste dell’alta moda italiana, interprete di un’eleganza sofisticata e custode di una tradizione sartoriale che ha attraversato generazioni. Aveva 83 anni. La stilista si è spenta nella notte in ospedale, dove era ricoverata per una polmonite, a Milano, la città dove aveva sempre vissuto. Ne hanno dato notizia i due figli Gaetano e Gigliola.

Raffaella Curiel aveva respirato la moda fin da giovanissima, nell’ambiente sartoriale della madre Gigliola, figura di riferimento della couture milanese. Dopo un’esperienza a Parigi, da Pierre Balmain, tornò in Italia e affiancò la madre nell’attività di famiglia, dove entrò stabilmente nel 1961, dedicandosi anche al prêt-à-porter. Dopo la morte della madre, nel 1970, proseguì la storia della maison e ne consolidò l’identità, trasferendo l’atelier in corso Matteotti.

– foto IPA Agency –

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