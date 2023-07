PALERMO (ITALPRESS) – PUMA e Palermo hanno presentato il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre rosanero maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24, il primo realizzato dal Global Sports Brand che torna dopo dieci anni a essere il Global Technical Partner del club. “Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia – sottolinea una nota – combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce. Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa”.

– Foto ufficio stampa Palermo F.C –

(ITALPRESS).

