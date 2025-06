CAGLIARI (ITALPRESS) – La Sardegna affronta una nuova emergenza incendi con due vasti roghi che hanno colpito in contemporanea le campagne di Nurri e Ozieri, costringendo le autorità a un’imponente mobilitazione di uomini e mezzi aerei.

Il primo incendio è divampato in agro di Nurri, in località “Su Nurazzolu”, dove le fiamme si sono rapidamente propagate in una vasta area di macchia mediterranea. Per fronteggiare il rogo sono intervenuti due elicotteri regionali delle basi di Villasalto e Fenosu, affiancati da due elicotteri militari: un HH-139 dell’Aeronautica Militare da Decimomannu e un HH-412 dell’Esercito Italiano da Elmas. A causa dell’estensione del fronte di fuoco, è stato inoltre richiesto l’intervento del Canadair_26, decollato dalla base di Olbia. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Corpo Forestale della stazione di Isili, che sta dirigendo le squadre impegnate a terra.

Contemporaneamente, un altro vasto incendio ha colpito la località “Sa Tzo Candela” nel territorio di Ozieri. Anche in questo caso sono stati attivati due elicotteri regionali delle basi di Anela e Alà dei Sardi, mentre un Canadair partito da Ciampino è stato chiamato a rafforzare la flotta aerea impegnata sul posto. Le fiamme minacciano vaste zone rurali, alimentate dal vento e dalle alte temperature. A Ozieri, le operazioni sono dirette dal DOS del Corpo Forestale locale, che sta lavorando per contenere l’avanzata del fuoco e mettere in sicurezza l’area. Le attività di spegnimento sono tuttora in corso, con decine di uomini sul campo, e l’allerta resta altissima.

foto Corpo Forestale Regione Sardegna

