AGRIGENTO (ITALPRESS) – Due donne di origine rumena sono state ritrovate morte questa mattina a Naro, in provincia di Agrigento, in due distinti appartamenti. La prima è stata ritrovata in vicolo Avenia, in una casa devastata dalle fiamme; la seconda invece era riversa in una pozza di sangue e avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio. Le indagini dei Carabinieri sono in corso e proseguono serrate, alla presenza del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo ‘nò ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”. Così, questa mattina ai microfoni dei cronisti, il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).