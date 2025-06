Due deputati Usa presentano un DDL per designare il Fronte Polisario come organizzazione terroristica

ROMA (ITALPRESS) – Due deputati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno presentato al Congresso un disegno di legge volto a designare il Fronte Polisario come organizzazione terroristica straniera. L’iniziativa, denominata “Polisario Front Terrorist Designation Act”, è guidata dal deputato repubblicano della Carolina del Sud Joe Wilson, una figura influente fra i sostegni di Trump e dal deputato democratico Jimmy Panetta.

Entrambi calcificano Il Polisario come una milizia sostenuta dal Iran, Hezbollah e Russia, che fornisce all’Iran un avamposto strategico in Africa e destabilizza il Regno del Marocco, alleato degli Stati Uniti da 248 anni. Negli Stati Uniti, solo una decisione del Dipartimento di Stato può designare formalmente un gruppo come organizzazione terroristica straniera, in conformità con l’attuale quadro giuridico. Il Polisario Front Terrorist Designation Act propone l’imposizione di sanzioni finanziarie, diplomatiche e giudiziarie contro il Fronte Polisario. Nel documento presentato alla commissione competente della Camera il Fronte Polisario è descritto come un movimento separatista fondato nel 1973 e operante principalmente nella regione del Sahara.

Il testo cita preoccupazioni relative alla sicurezza regionale, evidenziando i “presunti legami” del movimento con potenze ostili agli interessi americani. Il disegno di legge mira a collocare l’organizzazione nel quadro giuridico previsto dalla legislazione statunitense che disciplina la designazione delle Fto (Organizzazioni Terroristiche Estere), un meccanismo che consente l’imposizione di una serie di sanzioni, tra cui il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio per i suoi leader e sostenitori. La decisione finale sull’inserimento del Fronte Polisario nella lista nera spetta al Dipartimento di Stato.

