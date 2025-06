Duathlon, l’azzurra Giorgia Priarone campionessa del mondo a Pontevedra

PONTEVEDRA (SPAGNA) (ITALPRESS) – In Spagna è tempo di World Triathlon Multisport Championships, prestigiosa rassegna in corso a Pontevedra (Spagna) da oggi fino al 29 giugno a cui prenderà parte una numerosa delegazione azzurra. L’inizio non poteva essere dei migliori: Giorgia Priarone è la campionessa del mondo di duathlon.

L’atleta tesserata G.S. Aragno ha chiuso la gara (5 km di corsa, su due giri, 30 km di bici su 5 giri e 5 km di corsa su 2 giri) in 01:24:40, precedendo così al traguardo la spagnola María Varo Zubiri e la francese Camille Laurent. Così le altre azzurre in gara: sesta Noemi Bogiatto, tredicesima Alice Bagarello, quindicesima Tania Molinari e diciannovesima Federica Frigerio.

Due argenti a livello di Under 23 per la squadra italiana. Il primo lo mette al collo Noemi Bogiatto: l’atleta della Cuneo 1198 è vicecampionessa del mondo (01:25:30). Prima di lei, solo la francese Camille Laurent; bronzo invece per la belga Jeanne Dupont. E ancora, Davide Menichelli ha poi trovato il secondo gradino del podio tra gli uomini. L’azzurro del K3 Cremona si è arreso solo all’inglese Mack Downey, medaglia d’oro; bronzo per un altro inglese, Charlie Harding.

Le soddisfazioni azzurre ai World Triathlon Duathlon Championships di Pontevedra 2025 arrivano anche dall’Italia Junior: Licia Ferrari (K3 Cremona) è vicecampionessa del mondo ed Emiliano Tassinari (Cesena Triathlon) guadagna una medaglia di bronzo. Gli altri azzurri in gara, Gaia Silvestri (4^) e Gabriele Ferrara (7°).

– foto World Triathlon –

(ITALPRESS).