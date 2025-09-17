Droga, tra Bari e provincia 9 arresti del clan Strisciuglio

BARI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, a Bari e provincia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione a misure cautelari nei confronti di nove persone, ritenute appartenenti ad una associazione a delinquere, facente capo al clan Strisciuglio, dedita al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

