Droga nei plichi postali, 4 arresti a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Operazione antidroga da parte dei “Baschi Verdi” e delle unità cinofile antidroga della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di finanza di Cagliari. I militari hanno concluso un’attività a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, intercettando un canale di approvvigionamento che sfruttava le spedizioni commerciali per introdurre droga sul territorio sardo. L’operazione si inserisce nella più ampia attività di monitoraggio e controllo delle vie di accesso all’Isola di merci e persone disposta dal Gruppo di Cagliari – in attuazione delle direttive del Comando Provinciale – che ha già consentito, il mese scorso, di sottoporre a sequestro oltre 25 kg di hashish contenuti in 11 spedizioni postali provenienti dalla Spagna. Nell’ambito delle attività di controllo presso i centri di smistamento postale operanti nell’area della Città metropolitana di Cagliari, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata su alcuni colli che presentavano profili di rischio per l’area di provenienza (Spagna) e anomalie dei dati identificativi di mittenti e destinatari. I sospetti dei Baschi Verdi sono stati confermati dal fiuto delle unità cinofile antidroga che “segnalavano” tre dei plichi individuati. La successiva ispezione delle spedizioni sospette ha permesso quindi di rinvenire, al loro interno, oltre 5 chili e mezzo di cocaina, rivelatasi purissima a un primo esame speditivo, e mezzo chilo di hashish.

Per individuare i reali responsabili del traffico internazionale di stupefacenti, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri AT-P.I., con l’ausilio dei colleghi del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e del Gruppo Operativo Antidroga del GICO del Nucleo PEF di Cagliari, hanno predisposto mirati servizi di osservazione presso i luoghi ove sarebbero state recapitate le spedizioni. L’operazione, che si è svolta nel territorio dei comuni di Cagliari e di San Giovanni Suergiu, si è conclusa nel momento in cui i militari sono intervenuti bloccando e traendo in arresto in flagranza di reato quattro soggetti, tutti di nazionalità italiana, colti nell’atto di ritirare le spedizioni contenenti la droga. Nello specifico, presso l’area di ritiro di Cagliari sono scattati gli arresti per un 45enne, soggetto originario dell’hinterland e già gravato da specifici precedenti di polizia nel settore degli stupefacenti, e per un 25enne, proveniente dall’area del Sarrabus-Gerrei incensurato, presentatisi per ritirare i due pacchi contenenti rispettivamente circa 3,4 kg e 2,3 kg di cocaina purissima. Contemporaneamente, nel comune di San Giovanni Suergiu, i finanzieri hanno bloccato gli altri due soggetti italiani e anch’essi incensurati, un 18enne e un 19enne, entrambi residenti nel territorio del Sulcis-Iglesiente, sorpresi a prelevare il terzo plico all’interno del quale era contenuto oltre mezzo chilo di hashish.

La cocaina sequestrata, in ragione dell’elevato grado di purezza, una volta sottoposta alle successive operazioni di taglio, avrebbe permesso di immettere sul mercato illegale circa 15.000 dosi. Il giro d’affari complessivo avrebbe garantito alla criminalità profitti illeciti stimati in circa un milione di euro dopo la vendita al dettaglio. Al termine delle attività svolte dai finanzieri, i quattro arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di UTA a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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