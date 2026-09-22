Scontro tra furgone e tir a Olbia, un morto

SASSARI (ITALPRESS) – Tragedia nella mattina odierna a Olbia per un incidente stradale sulla circonvallazione ovest all’altezza del rettilineo dell’Eurospin. Coinvolti un furgone centinato e un autoarticolato. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, i due mezzi sono entrati violentemente in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento per la cabina del furgone, che ha riportato ingenti danni strutturali, rimanendo incastrata contro il fianco del mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato con tempestività e massima difficoltà per mettere in sicurezza l’area e utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere contorte del furgone, al fine di estrarre il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Nonostante i soccorsi e il disperato tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto anche con l’ausilio dell’elisoccorso, per il conducente del furgone purtroppo non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo del sinistro anche Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per la gestione della viabilità, che ha subito forti rallentamenti e chiusure per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati.

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