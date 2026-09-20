Allerta gialla in Sardegna, rischio idrogeologico per temporali fino a domenica sera

IPA70379813 - CAGLIARI. Una violenta mareggiata per i venti di Scirocco ha investito la costa sud delle Sardegna. Scuole e uffici chiusi per allerta meteo dalla giornata di ieri in cui si sono registrate piogge abbondanti. Le forze dell...ordine locali deviano il traffico.

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha emesso per oggi un avviso di allerta con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, valido dalle 14 alle 21 del 20 settembre.

Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

La Protezione Civile regionale raccomanda, in presenza di fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, di salire ai piani superiori. È inoltre consigliato limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni e sulle indicazioni delle strutture territoriali di Protezione Civile.

È vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e attraversare sottopassi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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