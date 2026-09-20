CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha emesso per oggi un avviso di allerta con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, valido dalle 14 alle 21 del 20 settembre.

Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

La Protezione Civile regionale raccomanda, in presenza di fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, di salire ai piani superiori. È inoltre consigliato limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni e sulle indicazioni delle strutture territoriali di Protezione Civile.

È vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e attraversare sottopassi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).