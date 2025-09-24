Droga, arrestato nel Napoletano un ausiliare del traffico per spaccio

NAPOLI (ITALPRESS) – Cocaina rosa, ecstasy, ketamina: uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli, in provincia di Napoli.

Siamo nell’area flegrea. I carabinieri della stazione di Bacoli stanno effettuando un servizio antidroga. Da alcuni giorni vengono segnalati movimenti sospetti e la voce che gira parla di Ketamina tra le strade della città in mano a ragazzini. Il fatto è preoccupante ed i militari sono impegnati per evitare altre situazioni del genere, anche più gravi. I carabinieri sono a via Dragonara quando notano, all’altezza di un bar, un uomo insieme ad altri giovani. Si tratta di un 32enne incensurato, ausiliare del traffico. Una volta perquisito, viene trovato in possesso di marijuana. Sulla sua auto, una Mercedes, i militari non trovano nulla. Ma nella sua abitazione, nel centro di Bacoli, nella camera da letto, vengono trovati 1.000 euro all’interno di una scatoletta in ferro, utilizzata per contenere sigarette. Altri soldi vengono trovati in due matriosche. Nella prima 4.000 euro in contanti, nella seconda 7.050 euro. E poi altri 25.050 euro in tre cofanetti, per un totale di 37 mila e 100 euro. Alla specifica domanda del perché avesse così tanti soldi in contanti, l’uomo confessa di avere molta droga in un’altra abitazione, poco distante. La casa è in disuso e lì, nel salone, vengono rinvenuti 24 grammi di cocaina, quasi 1 chilo di hashish e poco più di 1 chilo e mezzo di marijuana. A terra c’è anche un sacchetto con all’interno 56 grammi di ketamina e altre nove dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte alla vendita. C’è altra droga chimica e si tratta di ecstasy e cocaina rosa: 581 pillole di MDMA di vari colori pronte per essere vendute e 17 dosi di cocaina rosa. Sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere.

