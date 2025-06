Il doppio Errani/Paolini sempre più nella storia, le azzurre trionfano al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025. Primo titolo Slam per la coppia italiana, che batte in tre set in finale con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

Arriva il bis per Errani/Paolini, dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, che confermano il grande feeling con Parigi dopo l’oro vinto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sesto titolo Slam in doppio per Errani, mentre primo per Paolini. Le azzurre succedono nell’albo d’oro alle campionesse del 2024 Gauff/Siniakova.

LE DICHIARAZIONI

Jasmine Paolini: “Ringrazio il nostro team. Sono 20 giorni che siamo qui e mi sono divertita molto con voi. Ringrazio la direzione del torneo e il pubblico per aver reso speciale queste settimane. Un grazie anche a tutto il pubblico italiano. L’anno scorso abbiamo perso in finale e finalmente ce l’abbiamo fatta. Ringrazio Sara (Errani ndr.) che è una grande campionessa e per me è un’ispirazione. Mi ha reso una giocatrice migliore e condividere questi con lei è incredibile”.

Sara Errani: “Questo è il torneo in cui ho migliori ricordi. Ringrazio Jasmine (Paolini ndr.) che mi dà energie tutti i giorni. Grazie anche al team, con cui abbiamo passato tanto bel tempo insieme. Abbiamo fatto un qualcosa di grande e ce ne renderemo conto nei prossimi giorni. Sono state tre settimane faticose ma speciali”.

