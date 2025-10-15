ROMA (ITALPRESS) – Vittoria per gli Stati Uniti ma tifosi del Milan in ansia. Al Dick’s Sporting Goods Park di Commerce City, la nazionale a stelle e strisce ribalta l’Australia, che era imbattuta da 12 partite: 2-1 il finale, al vantaggio di Bos replica una doppietta di Wright, in entrambi i casi su assist di Roldan. Ma alla mezz’ora Pulisic ha dovuto chiedere il cambio: “Ha avvertito qualcosa al bicipite femorale della coscia destra, domani volerà in Italia, non possiamo dire altro”, ha fatto sapere il ct Pochettino.

Lionel Messi si è invece preso la scena a Fort Lauderdale: dopo aver saltato il test col Venezuela a Miami, il fuoriclasse argentino è stato fra i migliori nel 6-0 rifilato in amichevole dall’Argentina a Portorico: due assist – di cui uno splendido di tacco per Lautaro Martinez – in 90 minuti da assoluto protagonista. Lo stesso Lautaro, entrato al 61′, si è messo in evidenza con una doppietta, due gol anche per MacAllister, completano lo score Montiel e l’autorete di Echevarria.

Pareggio senza gol ad Harrison fra Canada e Colombia: a secco lo juventino Jonathan David, in campo per tutta la gara, che si è però visto annullare una rete per fuorigioco. Finisce infine 1-1 fra Messico ed Ecuador: El Tri avanti con Berterame, risponde Alcivar dal dischetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).