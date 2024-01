POTENZA (ITALPRESS) – Dopo il gas anche l’acqua gratis ai lucani. A partire dal prossimo mese di febbraio saranno circa 70 mila le famiglie interessate in Basilicata dal nuovo bonus. La misura è stata presentata dal presidente della Regione, Vito Bardi, alla presenza dell’intera giunta regionale, che ha sottolineato il lavoro di squadra che ha portato a questo risultato.

“Abbiamo messo in campo un’operazione ambientale, economica ed energetica, che avrà una ripercussione positiva sulle fasce più deboli della popolazione, le famiglie con un Isee fino a 30 mila euro. Questo grazie a un progetto che prevede – ha spiegato Bardi – la realizzazione di tre impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, dislocati in altrettante aree del nostro territorio, per un totale di 49 mega watt a servizio di Acquedotto Lucano. Le risorse investite ammontano a 55 milioni e sono quelle rinvenienti dalle compensazioni ambientali dovute da Eni e Shell. L’investimento consentirà ad Acquedotto lucano di abbattere i costi dell’energia e, attraverso i risparmi così ottenuti dare un ristoro tangibile e diretto per i lucani che non pagheranno in bolletta il consumo di acqua, fognatura al netto delle eccedenze, che a livello nazionale è pari a 18 al metro cubo e che in Basilicata sarà di 20 a metro cubo. Acquedotto Lucano sarà la prima azienda in Italia a beneficiare di un provvedimento simile”.

Per l’assessore all’energia Cosimo Latronico, “la Regione Basilicata ha dato una grande risposta, perchè il costo dell’energia è schizzato alle stelle”.

