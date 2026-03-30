ZENICA (BOSNIA) (ITALPRESS) – “Inutile dire che è una partita sentita anche da noi, tutti abbiamo voglia di far bene e andare ai Mondiali, c’è la tensione giusta e siamo carichi. Dobbiamo pensare a noi stessi, il resto viene in secondo piano”. Così Gianluigi Donnarumma alla vigilia della sfida che vedrà la Nazionale impegnata domani sera in Bosnia nella finale del play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali. “Siamo un gruppo giovane, è normale ci sia un po’ di nervosismo e adrenalina, fa parte del gioco – spiega il portiere del Manchester City – ma domani sarà una partita importante da approcciare nel migliore dei modi, senza ripetere gli errori del primo tempo con l’Irlanda del Nord”. Da vero capitano azzurro, Donnarumma ammette di essere “orgoglioso di tutto quello fatto finora con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori, ho perso due Mondiali e c’è voglia di riportare l’Italia dove merita. Solo noi sappiano cosa significa non esserci ai Mondiali, dobbiamo ripartire dalla brutta esperienza fatta per ridare una gioia a tutti gli italiani e a noi stessi, ce lo meritiamo”.

“Sappiamo quello che ci giochiamo e che rappresentiamo non solo noi, ma tutti gli italiani. Abbiamo il diritto di mettere tutto in campo, dare il massimo. Domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta, ma dovremo essere duri, andranno a 100 all’ora e noi non dobbiamo essere da meno. Ma la squadra è pronta, li ho visti con gli occhi giusti”.

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