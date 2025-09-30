BENEVENTO (ITALPRESS) – Femminicidio in Campania, a Paupisi, comune della provincia di Benevento. Un uomo avrebbe ucciso la moglie questa mattina nei pressi della loro abitazione, nella frazione Frasso. La donna, 49 anni, sarebbe deceduta a seguito delle ferite inferte da colpi di pietra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento che in questo momento si stanno occupando delle ricerche dell’uomo, il quale ha fatto perdere le proprie tracce, e dei due figli minorenni di 10 e 15 anni che questa mattina sono risultati assenti a scuola. Un terzo figlio della coppia, maggiorenne, lavora fuori Regione ed è stato informato dell’accaduto.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).