RAGUSA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti in prossimità della pineta di Calaforno, per il recupero di una donna di 45 anni, scivolata per cause in corso di accertamento in un dirupo per circa 16 metri dal bordo strada. Il compagno non vedendola tornare ha dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il nucleo speciale SAF dei Vigili del Fuoco che, utilizzando le tecniche Speleo alpinistiche fluviali, si è calato e con un’apposita barella Toboga, ha recuperato la malcapitata. Riportata in superficie, la donna originaria di Ragusa e residente a Monterosso è stata trattata per le cure del caso dal personale del 118 intervenuto con un ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i Carabinieri di Monterosso Almo.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).