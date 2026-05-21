Dombrovskis “Dal conflitto in Medio Oriente forte impatto sull’economia dell’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il conflitto in Medio Oriente ha innescato un nuovo shock energetico, con un impatto significativo sull’economia globale ed europea. Alimenta l’inflazione e scuote la fiducia nell’economia”. Così il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, presentando in conferenza stampa le previsioni economiche di primavera della Commissione europea. “In secondo luogo, sulla crescita. Si prevede che l’economia dell’UE continuerà ad espandersi, ma a un ritmo più lento. In terzo luogo, sull’inflazione. L’inflazione energetica è già in aumentoLe pressioni sui prezzi e sull’economia sono destinate a ripercuotersi su altri settori”, ha aggiunto. “In quarto luogo, sulle finanze pubbliche. La crescita economica più lenta e l’aumento della spesa stanno incrementando i deficit. Quinto, sull’incertezza. L’evoluzione del conflitto in Medio Oriente è circondata da un grado di incertezza eccezionalmente elevato”, ha osservato.

Secondo Dombrovskis “l’andamento dei prezzi dell’energia in queste previsioni si basa sui prezzi dei contratti futures. Essi evidenziano una normalizzazione relativamente rapida, seppur parziale, delle condizioni di approvvigionamento. Le nostre proiezioni di base sono tuttavia integrate da una valutazione di scenario che prevede un’interruzione più grave e prolungata delle forniture energetiche”.

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(ITALPRESS).