Bankitalia, a marzo surplus conto corrente sale a 31,6 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei dodici mesi terminanti a marzo, il conto corrente ha registrato un surplus di 31,6 miliardi (pari all’1,4% del Pil); nello stesso periodo dell’anno precedente era stato pari a 19 miliardi. E’ quanto emerge dai dati della Banca d’Italia. Al miglioramento hanno contribuito il saldo dei redditi primari (3,7 miliardi, da -4,4), quello delle merci (53 miliardi, da 48,6) e, marginalmente, quello dei redditi secondari (-18,8 miliardi, da -19,2); soltanto i servizi hanno registrato un lieve peggioramento (-6,4 miliardi, da -6,1). Nello stesso periodo il conto finanziario ha registrato acquisizioni di attività nette sull’estero per 34,7 miliardi (contro 40,7 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente). I saldi positivi degli “altri investimenti” (27,3 miliardi), delle riserve ufficiali (3,5 miliardi) e, soprattutto, degli investimenti diretti (34,4 miliardi) sono stati solo in parte controbilanciati dal saldo negativo degli investimenti di portafoglio (-28,9 miliardi) e dei derivati (-1,6 miliardi).

A marzo le attività sull’estero dei residenti in Italia sono aumentate di 25,3 miliardi, riflettendo gli incrementi degli investimenti di portafoglio all’estero (14,1 miliardi), degli investimenti diretti all’estero (9,4 miliardi), della componente “altri investimenti” (1,5 miliardi) e delle riserve ufficiali (1,2 miliardi); sono lievemente diminuite le attività in derivati (-0,9 miliardi). A marzo le passività sull’estero sono aumentate di 28,8 miliardi. L’incremento ha riflesso soprattutto quello della componente “altri investimenti” (34,1 miliardi), in parte controbilanciato dalle vendite nette di titoli italiani da parte dei non residenti (-5,5 miliardi), dovute ai disinvestimenti in titoli pubblici (-8,8 miliardi).

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