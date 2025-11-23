ROMA (ITALPRESS) – Dodicesima vittoria consecutiva dei Detroit Pistons nelle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana. L’ultimo successo in casa dei Milwaukee Bucks per 129 a 116; protagonista Cade Cunningham con uno score di 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi; dieci punti per il rientrante Jaden Ivey all’esordio stagionale. Per i Bucks 24 punti di Ryan Rollins. Altro successo esterno per i Los Angeles Clippers che si impongono per 131 a 116 su Charlotte Hornets; James Harden chiude a quota 55, stabilendo il nuovo record di franchigia per i Clippers. Successo importante per Orlando che regola davanti al proprio pubblico i New York Knicks (133-121): tra i Magic sempre assente Paolo Banchero; a sopperire ci pensano Franz Wagner (37 punti), Desmond Bane (27 punti) e Jalen Suggs (26).

Gli Atlanta Hawks passano in casa dei New Orleans Pelicans (115-98): Kristaps Porzingis sfodera una grande prestazione e firma 30 punti. Successo per un solo punto per Chicago Bulls contro Washington Wizards (121-120): 28 punti e 12 rimbalzi per Nikola Vucevic e tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per Josh Giddey. Vittoria esterna per i Menphis Grizzlies contro i Dallas Mavericks (102-96): decisico nel finale Santi Aldama che chiude a quota 20, mentre 17 punti in uscita dalla panchina per Cam Spencer. Vittoria a sorpresa per Sacramento Kings in casa dei Denver Nuggets (128-123): dopo otto sconfitte consecutive il successo con 21 punti e 11 assist di Russell Westbrook, mentre ai Nuggets non bastano i 44 punti, 13 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic.

