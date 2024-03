ROMA (ITALPRESS/MNA) – Si è conclusa ieri la visita istituzionale in Italia del Ministro per gli Affari sociali della Tunisia Malek Ezzahi, che insieme al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha svolto diversi incontri, ha visitato l’Albergo Etico, il cimitero acattolico di Roma e la Trattoria degli Amici quali esempi di progettualità e inclusione lavorativa.

“Sono stati tre giorni intensi, di incontri, confronto e soprattutto di condivisione di buone pratiche – spiega il Ministro Alessandra Locatelli -. Abbiamo lavorato su alcuni tavoli con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) e incontrato l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con la quale affronteremo la nuova programmazione”.

“Questa visita è stata l’occasione per rafforzare il dialogo iniziato lo scorso anno alla Conferenza mondiale sulla disabilità a New York e dopo la mia partecipazione a ottobre come ospite d’onore, a Tunisi, alla Conferenza di Alto Livello per l’attuazione del secondo Piano arabo per le persone con disabilità 2023-2032- prosegue Locatelli -. Continueremo a lavorare insieme per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica in tutti i Paesi. Per questa ragione ho deciso di invitare formalmente la Tunisia a prendere parte al primo G7 “Inclusione e Disabilità” che si terrà dal 14 al 16 ottobre in Umbria, quale invitato speciale. Sono certa che insieme potremo fare sempre di più per tutti”.

– Foto ufficio stampa ministero per la Disabilità –

(ITALPRESS).