Disabilità, Mattarella “Abbattere barriere un successo per tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è un'altra tappa importante di questo percorso di civiltà che il movimento paralimpico sta svolgendo, un'occasione importante. Ogni barriera che si abbatte è un successo per tutta la società e in questi anni il movimento paralimpico è riuscito a far abbattere molte barriere". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione della quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica, a Taranto. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)