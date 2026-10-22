Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 22 ottobre 2026
Diplomacy Magazine – Puntata del 22 ottobre 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella quarantunesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, l'ambasciatore Ettore Sequi affronta la questione ucraina e i colloqui per cercare di arrivare alla pace. L'ambasciatore Giampiero Massolo approfondisce la politica del presidente Usa Donald Trump nei vari quadranti geopolitici ed in particolare in Ucraina. Infine Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, delinea un quadro del voto che si terrà in Israele il 27 ottobre. lcr/azn