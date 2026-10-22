Tlc, la sfida digitale dell’Italia passa da reti e investimenti

ROMA (ITALPRESS) - Infrastrutture, investimenti e competenze: sono queste le sfide per costruire la capacità digitale dell’Italia. Se n’è discusso a Roma, all’Università Luiss Guido Carli, in occasione del Forum Nazionale delle Telecomunicazioni 2026, promosso da Asstel insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil. Un confronto tra istituzioni, imprese e sindacati sul futuro della filiera e sulle condizioni necessarie per sostenere la trasformazione digitale del Paese. xn9/mgg/gtr