Barbaro “Progetto a Rebibbia è un momento di partenza e non di...

Barbaro “Progetto a Rebibbia è un momento di partenza e non di arrivo”

ROMA (ITALPRESS) – ”È un momento di partenza e non di arrivo. Sarà una delle tante iniziative che cercheremo di ripetere nei contesti come quello di Rebibbia, cercando di far sì che gli organismi sportivi non contribuiscano solo con gli aspetti finanziari, ma anche con un presidio fisso e la possibilità di far venire istruttori e di far sì che lo sport possa vivere la quotidianità di coloro che vogliono reinserirsi nella società”. Lo ha detto il presidente Asi, Claudio Barbaro a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di rifacimento delle strutture sportive della Casa Circondariale del carcere di Rebibbia a Roma. “Mi auguro che entro la primavera i lavori possano essere finiti”, risponde a chi chiede una tempistica sui lavori. mec/glb/gtr