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Tg News – 22/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dal Governo via libera al decreto aiuti - Caro carburanti, in autostrada gasolio a 2,3 euro al litro - Mattarella firma il decreto sicurezza - Accordo Roma-Madrid, stop ai controlli Schengen a frontiere - Ucraina, attacco russo a un mercato di Kharkiv - Iran, Trump “Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa” - Borse, Europa in rosso e spread fino a 128 punti - "Harbor" di Anastasia Samoylova in mostra alle Gallerie d'Italia di Torino - Previsioni 3B Meteo 23 Ottobre /gtr