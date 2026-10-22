Tg Sport – 22/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Como, impresa Champions col Manchester United: Fabregas esulta, Carrick a rischio - Inter di sofferenza con lo Shakhtar: Carlos Augusto decide in dieci - Juve-Rennes, Spalletti e Kolo Muani "Serve una scossa" - Milan-Bournemouth, Amorim suona la carica: "Obiettivo continuità" - Ajax-Atalanta, Sarri predica pazienza: "Serve tempo" - Napoli, De Laurentiis blinda il Napoli: "Il club non è in vendita" - Sampdoria, panchina a D'Angelo dopo l'esonero di Corradi - Formula 1, la Ferrari ad Austin: Vasseur punta alla conferma - MotoGP a Phillip Island: sfida Martin, Marquez e Bezzecchi - Tennis, Paolini e Bellucci fuori a Ningbo e Almaty - Bormio pronta per la Coppa del Mondo /gtr