Intesa Sanpaolo, via libera all’aumento di capitale per l’Opas su Mps

MILANO (ITALPRESS) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato con il voto favorevole del 96,9% delle azioni ordinarie rappresentate, la proposta di aumento di capitale per l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. L’aumento consiste nell’emissione di un numero massimo di 5,7 miliardi di azioni ordinarie. Per il consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, si tratta di "un passaggio fondamentale per realizzare l’operazione annunciata lo scorso giugno nei confronti del Monte dei Paschi di Siena e costruire un Gruppo ancora più forte, a beneficio di azionisti, clienti, famiglie, territori e dell’Italia nel suo insieme". sat/gsl/azn