Dino Paoli, da Formula 1 e Nascar all’aerospazio: la nuova sfida parte dagli Usa

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) - "Siamo i fornitori di tutti i team della Formula 1 e della Nascara: auspichiamo che questo evento ci porti notorietà non solo nel mondo del motorsport, ma che sia un trampolino di lancio per tutto il settore aerospace". A dirlo all'Italpress Francesca Paoli, CEO di Dino Paoli, ed Elisabetta Scarano, Business Development Manager dell'azienda, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)